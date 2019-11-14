ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 29 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

09:42 15.11.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Кишко проведет 29 ноября выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 14.30 до 16.30 в инспекции МНС по Советскому району Минска (ул. Якуба Коласа, 19).