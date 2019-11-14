За январь-сентябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2019 г. составила 41,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,2 млрд. рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2019 г. составила 52,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8 млрд. рублей, или 15,3% от общего объема кредиторской задолженности.