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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА 4,4 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США
18:43 14.11.2019
За январь-сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4,4 млрд. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (30,4%), Кипра (7,1%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,1 млрд. долларов США, или 91,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2019 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3 млрд. долларов США.
Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (57,2% от всех направленных инвестиций), Украины (18,9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (12,9%).
На долю прямых инвестиций приходилось 92,6% всех направленных инвестиций за рубеж.
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