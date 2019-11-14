За январь-сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 4,4 млрд. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (30,4%), Кипра (7,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,1 млрд. долларов США, или 91,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2019 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (57,2% от всех направленных инвестиций), Украины (18,9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (12,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,6% всех направленных инвестиций за рубеж.