Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Бресте 21 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», основной целью форума является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов.

Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая работу центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. Также форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

«Первый Региональный форум предпринимательства – это свидетельство поступательного движения государства в сфере развития регионов. Мы хотим продемонстрировать, что инновационность – экстерриториальна, что именно в регионах инновационное предпринимательство может выйти на новый уровень своего развития. Государство заинтересовано в развитии местного предпринимательства и прилагает все усилия для того, чтобы помочь местному бизнесу крепко стать на ноги», – отметил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

Программа первого Регионального форума предпринимательства предполагает серию мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти для обмена мнениями и опытом, участники смогут изучить современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы», участники которой обсудят основные проблемы в развитии регионального предпринимательства.

Во время первого Регионального форума предпринимательства состоится церемония награждения победителя Национальной премии «Ментор года». Цель премии – поддержать успешных бизнесменов, которые безвозмездно делятся своим опытом и передают молодежи вместе с ценными знаниями азарт предпринимательства. За премию поборются номинанты, которых выдвинули ведущие организации в сфере продвижения предпринимательства и стартов Беларуси. Победителя определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Более подробно с программой форума можно ознакомиться на сайте.

Форум проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронажем Министерства экономики Беларуси.