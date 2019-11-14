ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ
17:50 14.11.2019

Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Бресте 21 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», основной целью форума является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов.

Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая работу центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. Также форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

«Первый Региональный форум предпринимательства – это свидетельство поступательного движения государства в сфере развития регионов. Мы хотим продемонстрировать, что инновационность – экстерриториальна, что именно в регионах инновационное предпринимательство может выйти на новый уровень своего развития. Государство заинтересовано в развитии местного предпринимательства и прилагает все усилия для того, чтобы помочь местному бизнесу крепко стать на ноги», – отметил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

Программа первого Регионального форума предпринимательства предполагает серию мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти для обмена мнениями и опытом, участники смогут изучить современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы», участники которой обсудят основные проблемы в развитии регионального предпринимательства.

Во время первого Регионального форума предпринимательства состоится церемония награждения победителя Национальной премии «Ментор года». Цель премии – поддержать успешных бизнесменов, которые безвозмездно делятся своим опытом и передают молодежи вместе с ценными знаниями азарт предпринимательства. За премию поборются номинанты, которых выдвинули ведущие организации в сфере продвижения предпринимательства и стартов Беларуси. Победителя определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Более подробно с программой форума можно ознакомиться на сайте.

Форум проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронажем Министерства экономики Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2019
валюта курс
EUR 2.2618
USD 2.0552
RUB 3.2013
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2019
валюта курс +/-
USD 2.2618 -0.0008
RUB 3.2013 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2620
USD 2.0520 2.0560
RUB 3.1990 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1020
EUR/RUB 70.5500 70.7000
USD/RUB 64.1000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте