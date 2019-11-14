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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ РАССКАЗАЛ О СВОИХ НОВИНКАХ ТЕХНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ШАХТАХ
17:43 14.11.2019

Филиал ОАО «БЕЛАЗ» в Могилеве в 2019 году представил ряд новинок, одна из которых – машина погрузочно-доставочная МОАЗ-4035 грузоподъемностью (г/п) 7 тонн – уже приступила к работе в Узбекистане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», 7-тонная погрузочно-доставочная машина МОАЗ-4035 прошла испытания на полигоне в Жодино, после чего погрузчик оправился работать на Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Для оказания технической помощи туда поехали и специалисты предприятия. Планируется поставка МОАЗ-4035 и на Курскую магнитную аномалию (Россия, город Губкин). Сейчас на предприятии идет сборка еще двух машин этой серии.

Помимо нового погрузчика еще несколько машин для работ в шахтах подтвердили заявленные характеристики. Среди них самосвалы МОАЗ-75830 (г/п 30 тонн) и МОАЗ-75851 (г/п 50 тонн).

Новое поколение шахтных самосвалов «МОАЗ» этих серий существенно отличается от уже выпускаемых «подземников» прежде всего по компоновке, габаритным размерам и применяемым комплектующим.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий труда оператора. На машинах установлена цельнометаллическая шумовиброизолированная кабина с улучшенным обзором фронта работ. Кабина оснащена всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами и системами, позволяющими контролировать основные параметры самосвала и предупреждать сигналами о возможности наступления аварийных ситуаций, а также оборудована системами безопасности FOPS и ROPS, оснащена кондиционером, системой отопления и вентиляции. Оптимальные условия видимости достигаются за счет установки камер наружного наблюдения за рабочим процессом (в передней и задней частях самосвала).

«Приоритетное направление в работе филиала ОАО «БЕЛАЗ» в Могилеве – создание новых моделей шахтного подземного транспорта и совершенствование выпускаемой серийной продукции, отвечающей запросам горнодобывающих предприятий, с которыми Могилевский автомобильный завод связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество», – отметили на предприятии
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