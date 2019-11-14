Авторизованными посредниками стали первые две региональные организации в Гродно – ООО «Центр квартир» и ООО «Агентство хороших квартир».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, за год с небольшим функционирования на рынке институт авторизованных посредников стал насчитывать десять организаций, которые за это время в сумме сформировали и направили в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним более 250 заявлений.

Авторизованные посредники оказывают гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги, связанные со следующими действиями: госрегистрацией недвижимости, прав на нее и сделок с ней; внесением исправлений; внесением отметок в регистрационную книгу, предоставлением сведений и документов из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним посредством электронного взаимодействия с организациями по государственной регистрации.

«Национальное кадастровое агентство напоминает, что авторизованным посредником может стать адвокат, нотариус, а также любая организация или должностное лицо, которое имеет право подписать документ, являющийся основанием для государственной регистрации», – отметили в Госкомимуществе.