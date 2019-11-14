Экономический рост в Беларуси в среднесрочной перспективе прогнозируется около 1,5% ежегодно. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, в обзоре отмечается, что темп прироста ВВП Беларуси в 2019 г. замедлится до 1,2% в связи с завершением фазы восстановления экономической активности. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.), оценка понижена на 0,3 п.п., что, прежде всего, отражает негативные последствия попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» и слабую динамику внешнего спроса. По расчетам аналитиков ЕАБР, в 2020-2021 гг. рост белорусской экономики составит около 1,5%.

Аналитики ЕАБР указывают на временное ускорение инфляции в Беларуси в первой половине 2019 г. в связи с удорожанием продовольственных товаров, вызванным действием фактора низкого урожая предыдущего года. По прогнозу ЕАБР, темп прироста индекса потребительских цен замедлится к концу 2019 г. до 5,1% г/г под влиянием поступления нового урожая зерновых и снижения инфляции в странах - основных торговых партнерах.

По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка инфляции в 2019 г. была снижена на 0,6 п.п. Авторы обзора объясняют пересмотр слабой экономической активностью, а также уменьшением вклада импортируемой инфляции на фоне укрепления белорусского рубля и быстрого снижения темпов роста цен в России. Согласно заявлению заместителя председателя правления ЕАБР Марата Кусаинова, в среднесрочной перспективе развитие инфляционных процессов ожидается вблизи целевых ориентиров Национального банка.

По оценке аналитиков ЕАБР, процентная ставка однодневного межбанковского рынка в белорусских рублях в 2019–2020 гг. будет оказывать близкое к нейтральному воздействие на экономическую активность. В среднесрочном периоде существует потенциал понижения ставки до 9-9,5% по мере замедления инфляции. По мнению М. Кусаинова, поддержание процентных ставок в экономике вблизи нейтральных уровней необходимо для обеспечения ценовой стабильности.

В качестве источника риска для белорусской экономики аналитики ЕАБР выделяют сохранение неопределенности последствий для страны от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России. Согласно оценкам авторов обзора, накопленных фискальных резервов Беларуси может быть достаточно для компенсации выпадающих доходов бюджета в 2020 г., но далее может потребоваться проведение дополнительной бюджетной консолидации. Отмечается также возможность ухудшения внешних условий, способных оказать влияние на экономический рост республики и курс белорусского рубля преимущественно через канал внешней торговли.