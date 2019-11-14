Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в ноябре личные приемы граждан в регионах республики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 15 ноября проведут прием министр финансов Максим Ермолович – в Лидском райисполкоме и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко – в Поставском райисполкоме.

На 20 ноября запланирован прием министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком в Стародорожском райисполкоме.

21 ноября состоится прием министром обороны Андреем Равковым – в Березовском райисполкоме; министром экономики Дмитрием Крутым – в Слонимском райисполкоме.

Также граждан примут: 22 ноября министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович – в Докшицком райисполкоме; 27 ноября министр иностранных дел Владимир Макей – в Солигорском райисполкоме.