|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В НОЯБРЕ
17:00 14.11.2019
Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в ноябре личные приемы граждан в регионах республики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 15 ноября проведут прием министр финансов Максим Ермолович – в Лидском райисполкоме и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко – в Поставском райисполкоме.
На 20 ноября запланирован прием министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком в Стародорожском райисполкоме.
21 ноября состоится прием министром обороны Андреем Равковым – в Березовском райисполкоме; министром экономики Дмитрием Крутым – в Слонимском райисполкоме.
Также граждан примут: 22 ноября министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович – в Докшицком райисполкоме; 27 ноября министр иностранных дел Владимир Макей – в Солигорском райисполкоме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2019
Курсы в банках
на 14.11.2019
Конвертация в банках
на 14.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте