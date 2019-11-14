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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ А1 ТЕПЕРЬ МОГУТ СОВЕРШАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ C ПОМОЩЬЮ A1 BANKING, USSD И SMS
16:45 14.11.2019

Компания А1 предоставила абонентам возможность осуществлять пожертвования в пользу ряда белорусских благотворительных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, перечислить средства можно с помощью приложения A1 banking, а также посредством USSD-запроса или отправки SMS на короткий номер. Все перечисления осуществляются без комиссии.

Совершить пожертвование через приложение A1 banking можно в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц. Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.

При отправке SMS на специальный короткий номер благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но является фиксированным и составляет 2 рубля. Отправляя USSD-запрос, пользователь может выбрать одну из трех сумм – 2 рубля, 5 рублей или 10 рублей.

Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки ПРИВЕТ). Абонентский номер при этом должен быть активным – с доступом к исходящим вызовам, отправке SMS и мобильному интернету. После завершения операции абонент получает подтверждающее уведомление о списании средств.

С полным списком благотворительных фондов и организаций, в пользу которых можно осуществить пожертвование, можно ознакомиться на сайте А1.by.
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