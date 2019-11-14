За 10 месяцев 2019 года налоговыми органами Гродненской области по результатам проведенных оперативных мероприятий дополнительно к налогообложению привлечено 420 граждан, которым предъявлен к уплате единый налог в размере 18,8 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, за систематическое осуществление деятельности без государственной регистрации к административной ответственности судами привлечено 32 нарушителя с наложением штрафов на 4,2 тыс. рублей и конфискацией в доход государства товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на сумму 79,2 тыс. рублей.

Еще 237 гражданам, которые впервые допустили нарушения налогового законодательства, были вручены предупреждения о недопустимости занятия предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Также выявлено 150 граждан, занимавшихся деятельностью, не относящейся к предпринимательской. По результатам проделанной работы, нарушителям исчислен к уплате единый налог в размере 2,9 тыс. рублей.