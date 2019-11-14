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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 550 ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ
15:19 14.11.2019

Сотрудники Оперативной таможни в этом году пресекли 557 фактов нарушения законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, чаще всего нарушения связаны с незаконным приобретением или перемещением товаров, их недостоверным декларированием с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. По тринадцати из них возбуждены уголовные дела.

В целом, деятельность таможни направлена на оперативное реагирование на возникающие угрозы, выявление и пресечение на всей территории государства противоправных деяний, отнесенных к компетенции таможенных органов Беларуси.

Противоправные деяния выявляются в результате проведения специальных и контрольных мероприятий, с применением методов оперативно-розыскной деятельности и использованием системы анализа и управления рисками. Мобильными подразделениями Оперативной таможни в текущем году уже проведено 262 специальных мероприятия.

С недавнего времени в таможне сформирована и функционирует группа, осуществляющая целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу и оборота наркотических средств и психотропных веществ, изобличению лиц, причастных к преступной деятельности.
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