ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 15 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОСТРОВЦЕ

15:06 14.11.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Гродненской области Тамара Стасевич проведет 15 ноября личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Островце. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области. Задать вопросы можно с 11.00 до 13.00 в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Островецкому району (ул. Советская, 6, каб. 7).