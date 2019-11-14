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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 15 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОСТРОВЦЕ
15:06 14.11.2019
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Гродненской области Тамара Стасевич проведет 15 ноября личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Островце.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области. Задать вопросы можно с 11.00 до 13.00 в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Островецкому району (ул. Советская, 6, каб. 7).
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