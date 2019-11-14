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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА БУДЕТ РАБОТАТЬ В МОГИЛЕВЕ 15 И 16 НОЯБРЯ
13:44 14.11.2019

Большая праздничная ярмарка будет работать в Могилеве 15 и 16 ноября, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома, большая праздничная ярмарка будет состоять из двух площадок. Первая развернет свои ряды вдоль Ледового дворца. Она будет состоять из 88 торговых объектов и 400 посадочных мест. В работе первой площадки ярмарки примут участие 53 субъекта хозяйствования разной формы собственности, в том числе производители Могилевской области, ИП и ремесленники. Они предложат покупателям продукцию общепита, в том числе приготовленных на вертеле поросят и ягнят, шашлыки. Там же будут установлены печи-казаны для приготовления различных блюд.

В широком ассортименте также будет представлена мясная продукция: мясо, полуфабрикаты, копчености, колбаса. В составе ярмарки примут участие палатки предприятий, изготавливающих швейные и трикотажные изделия. Индивидуальные предприниматели и ремесленники планируют торговать чаем и специями, изделиями из соломки и дерева, сувенирами, а для детей – попкорном, сладкой ватой и горячей кукурузой.

В этой же зоне будет создана сценическая площадка, на которой на протяжении двух дней свое творчество представят самодеятельные коллективы. Здесь же на созданной фотозоне будет возможность сфотографироваться рядом с двумя МАЗами и их экипажами, которые принимали участие в авторалли «Дакар-2019».

Вторая площадка ярмарки будет работать на стоянке для автотранспорта возле Ледового дворца. Это будет сельхозярмарка. В ней примут участие около 30 субъектов хозяйствования разной формы собственности, в том числе госпредприятия, фермеры и ИП. В широком ассортименте они представят плодоовощную продукцию и рыбу прудовую.

Общая длина торговых рядов большой праздничной ярмарки составит 520 метров. 15 ноября она будет работать с 9.00 до 18.00, 16 ноября – с 10.00 до 16.00. Запланированы дегустации и акции по снижению цен.
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