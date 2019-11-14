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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕРЖАТЕЛИ КАРТОЧЕК БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОГУТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ В СТРАНЫ СНГ НА КАРТОЧКИ VISA
13:21 14.11.2019

Держателям банковских платежных карточек ОАО «Белагропромбанк» с 4 ноября в интернет-банкинге, в мобильном приложении и в инфокиосках стали доступны переводы средств на карточки платежной системы Visa в страны СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перевести деньги можно в следующие страны СНГ: Азербайджан, Россия, Армения, Таджикистан. Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Молдова.

Валюта денежного перевода – белорусские рубли.

Размер комиссионного вознаграждения за денежный перевод составит 1,5%, минимум 5,49 руб.

Для карточки отправителя перевода настроены лимиты по количеству и по суммам операций. Так, минимальная сумма перевода составит 1 руб., а максимальная – 1600 руб.

Также отправитель денежного перевода может совершить:

5 операций за 24 часа (общая сумма переводов не должна превышать 5000 руб.);

15 операций в течение 4-х календарных дней (общая сумма переводов не должна превышать 15000 руб.);

60 операций в течение месяца (общая сумма переводов не должна превышать 40000 руб.).

Для доступа к услуге в мобильном приложении, интернет-банкинге необходимо выбрать «Платежи и переводы» / «Оплата услуг» / «Услуги банка» / «Перевод с карты на карту» / «Перевод за рубеж».

Для доступа к услуге в инфокиоске необходимо выбрать «Платежи» / «Услуги банка» / «Перевод с карты на карту» / «Перевод за рубеж».
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