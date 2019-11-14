Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 4,26% и на 1 ноября 2019 года составила 45072,7 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 14,17% до 3415,6 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, выросла на 2,05% до 8792,3 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 9,46% до 17506,6 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 70,52% до 1542,7 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 12,72% до 19049,3 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, увеличились на 1,07% до 24255,3 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 21,08% до 1641,7 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов уменьшились на 48,01% до 61,5 млн руб.