Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру с ноября текущего года начало оказывать новую услугу – сверку текущего состояния объектов недвижимого имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, ее внедрение обусловлено заинтересованностью юридических лиц в сверке текущего состояния объектов недвижимого имущества.

Сверка объектов недвижимого имущества проводится по заявлению собственника недвижимого имущества для подтверждения соответствия фактического состояния объектов недвижимого имущества данным Регистр недвижимости, выявления неучтенных объектов недвижимого имущества, исключения ошибок при ведении внутреннего учета объектов недвижимого имущества.

Порядок проведения сверки характеристик недвижимого имущества, утвержденный соответствующей инструкцией, включает следующие этапы работ: заключение договора на выполнение работ; анализ имеющихся и предоставленных документов (сведений); визуальный осмотр заявленных объектов и территории, на которой они расположены; сопоставление данных и составление заключения.

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, а второй хранится в агентстве. При выявлении изменений объектов в Реестр характеристик вносятся соответствующие отметки.

Заключение состоит из описательной и графической частей. Описательная часть содержит общие положения, сведения, находящиеся на бухгалтерском учете заказчика, сведения, содержащиеся в Регистре недвижимости, сравнительный анализ бухгалтерского учета, Регистра недвижимости, визуального осмотра, рекомендации по устранению выявленных несоответствий. Графическая часть заключения состоит из фотографий объектов и плана расположения объектов.