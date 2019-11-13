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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖКХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАДАЕТ ТРУДОВАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
12:03 14.11.2019
Органы прокуратуры Брестской области проверили работу организаций, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства. Итог проверки – деятельность таких субъектов по ряду направлений нуждается в корректировке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, помимо качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, нарекания у прокуроров вызвала трудовая и исполнительская дисциплина – не исключены случаи нахождения сотрудников в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.
Обращения, поступавшие в организации ЖКХ, не всегда разрешали в соответствии с требованиями законодательства. Зафиксированы случаи, когда волновавшие граждан заявления по фактам бытовых шумов рассматривали с затягиванием проверки, что влекло истечение срока наложения административного взыскания и позволяло нарушителям уйти от ответственности.
При постановке в иных обращениях вопросов, не относившихся к компетенции организаций ЖКХ, гражданам не всегда разъясняли, в какие службы им необходимо обратиться. Это влекло накопление нерешенных проблем. Допускались неполнота проверки доводов заявителей, несвоевременность принятия мер по обоснованным обращениям.
В ходе проверки вскрыты недостатки в работе организаций ЖКХ и в сфере административных процедур: заявления граждан могли быть неверно зарегистрированы, рассмотрены с нарушением сроков и в ненадлежащем порядке.
Не все организации ЖКХ принимали меры к взысканию с юридических лиц просроченной дебиторской задолженности, а с граждан – задолженности по уплате коммунальных услуг.
Прокуратура региона внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.
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