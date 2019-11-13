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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛАСЬ ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» И «БЕРЕСТОВИЦА»
11:24 14.11.2019
В рамках проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» в Гродненскую региональную таможню поступила первая партия оборудования, среди которого компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, полная модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска на белорусско-польской границе направлена в первую очередь на усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу.
Ведущим бенефициаром данного проекта (PB41/0683/16), финансируемого по программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 гг. является Гродненская региональная таможня, общий финансовый вклад Европейского союза в его модернизацию составляет порядка 1 млн евро.
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