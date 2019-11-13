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ЭКОНОМИКА РБ


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ С 20 ПО 29 НОЯБРЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И МИНСКЕ
10:52 14.11.2019

С 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, которые доступны на сайте www.e-vacancy.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, участие в них примут 85 предприятий и организаций.

Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах, также предусмотрена возможность передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы.

Соискатели работы, в свою очередь, получают возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.

По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости www.gsz.gov.by, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в декабре 2018 г. в Минске. Позже подключились наниматели Витебска и Гродно. Всего 40 организаций, которые заявили более 1700 вакансий. В целом посетили ресурс около 7 тыс. человек.
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