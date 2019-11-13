|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ С 20 ПО 29 НОЯБРЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И МИНСКЕ
10:52 14.11.2019
С 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, которые доступны на сайте www.e-vacancy.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, участие в них примут 85 предприятий и организаций.
Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах, также предусмотрена возможность передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы.
Соискатели работы, в свою очередь, получают возможность заранее (до дня проведения электронной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимателя и подготовиться к собеседованию.
По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости www.gsz.gov.by, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Первая электронная ярмарка вакансий прошла в декабре 2018 г. в Минске. Позже подключились наниматели Витебска и Гродно. Всего 40 организаций, которые заявили более 1700 вакансий. В целом посетили ресурс около 7 тыс. человек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
Курсы в банках
на 14.11.2019
Конвертация в банках
на 14.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте