|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В РИГЕ
10:43 14.11.2019
Представители ведущих белорусских промышленных предприятий уже третий год подряд станут участниками Международной специализированной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry, которая пройдет 28-30 ноября в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в этом году, помимо промышленных предприятий, в Национальной экспозиции примут участие ведущие предприятия и организации Министерства промышленности и Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, концерна «Белнефтехим» и др.
Tech Industry, общая площадь которой занимает 16000 м², является крупнейшей отраслевой выставкой не только в Балтии, но и Западной и Восточной Европы, СНГ и других регионов. В выставке участвуют более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Германии, Италии, Польши, Словении, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Швеции и других стран.
29 ноября запланирован к проведению белорусско-латвийский бизнес-форум. Программа мероприятия предусматривает презентации экспортного потенциала Беларуси и компаний-участников Национальной экспозиции, а также B2B-переговоры белорусских предприятий с представителями латвийских деловых кругов.
Организатором Национальной экспозиции Беларуси на Tech Industry традиционно выступает Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Латвии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
Курсы в банках
на 14.11.2019
Конвертация в банках
на 14.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте