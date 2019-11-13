Представители ведущих белорусских промышленных предприятий уже третий год подряд станут участниками Международной специализированной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry, которая пройдет 28-30 ноября в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в этом году, помимо промышленных предприятий, в Национальной экспозиции примут участие ведущие предприятия и организации Министерства промышленности и Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, концерна «Белнефтехим» и др.

Tech Industry, общая площадь которой занимает 16000 м², является крупнейшей отраслевой выставкой не только в Балтии, но и Западной и Восточной Европы, СНГ и других регионов. В выставке участвуют более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Германии, Италии, Польши, Словении, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Швеции и других стран.

29 ноября запланирован к проведению белорусско-латвийский бизнес-форум. Программа мероприятия предусматривает презентации экспортного потенциала Беларуси и компаний-участников Национальной экспозиции, а также B2B-переговоры белорусских предприятий с представителями латвийских деловых кругов.

Организатором Национальной экспозиции Беларуси на Tech Industry традиционно выступает Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Латвии.