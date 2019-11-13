Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2019 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 ноября 2018 г. (0,3%) не изменился.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы в Витебской, и Могилевской областях республики составил 0,4%, в Брестской, Гомельской и Гродненской – 0,3%, Минской области – 0,2%, Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 ноября 2019 г. состояло 10,9 тыс. человек, что на 23,9% безработных меньше, чем на 1 октября 2018 г. (14,3 тыс. человек).

Нанимателями на 1 ноября 2019 г. заявлены сведения о наличии 92,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 14,6% больше, чем на 1 ноября 2018 г. (80,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года – 66,2%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября 2019 г. составил 0,1 безработного на одну вакансию (на 1 ноября 2018 г. – 0,2).

При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработного на вакансию; в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1 безработного, Минске 0,05 - безработного на вакансию.

В январе-октябре 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 158,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 80,4 тыс. человек.

В январе-октябре 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 116,9 тыс. человек, или 66,5% от нуждавшихся в трудоустройстве, из них 58,1 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 33,1 тыс. человек.

На новое место жительства и работы переселено 134 семьи безработных.