ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ НА 1 НОЯБРЯ СОСТАВИЛА 0,3%
10:38 14.11.2019

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2019 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 ноября 2018 г. (0,3%) не изменился.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы в Витебской, и Могилевской областях республики составил 0,4%, в Брестской, Гомельской и Гродненской – 0,3%, Минской области – 0,2%, Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 ноября 2019 г. состояло 10,9 тыс. человек, что на 23,9% безработных меньше, чем на 1 октября 2018 г. (14,3 тыс. человек).

Нанимателями на 1 ноября 2019 г. заявлены сведения о наличии 92,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 14,6% больше, чем на 1 ноября 2018 г. (80,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года – 66,2%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября 2019 г. составил 0,1 безработного на одну вакансию (на 1 ноября 2018 г. – 0,2).

При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработного на вакансию; в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1 безработного, Минске 0,05 - безработного на вакансию.

В январе-октябре 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 158,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 80,4 тыс. человек.

В январе-октябре 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 116,9 тыс. человек, или 66,5% от нуждавшихся в трудоустройстве, из них 58,1 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 33,1 тыс. человек.

На новое место жительства и работы переселено 134 семьи безработных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
валюта курс
EUR 2.2626
USD 2.0556
RUB 3.1987
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2626 +0.0017
USD 2.0556 +0.0062
RUB 3.1987 -0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2630
USD 2.0540 2.0590
RUB 3.1950 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.5500 70.8500
USD/RUB 64.1000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте