|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ-2019» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ"
09:38 14.11.2019
Молодежный инновационный форум «Новые горизонты-2019» завершил свою работу в «Великом камне» 13 ноября.
Как сообщает сайт Индустриального парка «Великий камень», в ходе мероприятия перед белорусскими и китайскими студентами выступили представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», предприятий-резидентов, а также строительных компаний, работающих в «Великом камне».
Гостям рассказали о ходе развития индустриального парка, ближайших планах, строящемся инновационном центре коммерциализации научно-технических достижений, а также представили особенности работы на местных предприятиях. В частности, спикерами был затронут вопрос кадровой политики компаний, который был встречен интересом аудитории.
Во второй части мероприятия состоялось награждение выступавших 12 ноября в научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» лучших докладчиков. Студенты, представившие работы в области материаловедения, машиностроения, металлургии, здравоохранения, медицины, биомеханики, информационных технологий, систем управления, автоматизации, гражданского строительства и промышленной архитектуры получили дипломы и ценные подарки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
Курсы в банках
на 13.11.2019
Конвертация в банках
на 13.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте