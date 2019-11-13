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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ-2019» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ"
09:38 14.11.2019

Молодежный инновационный форум «Новые горизонты-2019» завершил свою работу в «Великом камне» 13 ноября.

Как сообщает сайт Индустриального парка «Великий камень», в ходе мероприятия перед белорусскими и китайскими студентами выступили представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», предприятий-резидентов, а также строительных компаний, работающих в «Великом камне».

Гостям рассказали о ходе развития индустриального парка, ближайших планах, строящемся инновационном центре коммерциализации научно-технических достижений, а также представили особенности работы на местных предприятиях. В частности, спикерами был затронут вопрос кадровой политики компаний, который был встречен интересом аудитории.

Во второй части мероприятия состоялось награждение выступавших 12 ноября в научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» лучших докладчиков. Студенты, представившие работы в области материаловедения, машиностроения, металлургии, здравоохранения, медицины, биомеханики, информационных технологий, систем управления, автоматизации, гражданского строительства и промышленной архитектуры получили дипломы и ценные подарки.
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