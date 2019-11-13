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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 7,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
09:20 14.11.2019
За январь-сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 7,1 млрд. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (19,7%), Кипра (6,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд. долларов США, или 73,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 4,4 млрд. долларов США.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (62,3% от всех направленных инвестиций), Украины (15,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%).
На долю прямых инвестиций приходилось 91,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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