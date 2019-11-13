За январь-сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 7,1 млрд. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (19,7%), Кипра (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд. долларов США, или 73,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 4,4 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (62,3% от всех направленных инвестиций), Украины (15,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,1% всех направленных инвестиций за рубеж.