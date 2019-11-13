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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 21 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГОССИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
18:05 13.11.2019

В Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси 21 ноября пройдет XVIII международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, на конференции будут рассмотрены стратегия развития системы НТИ в Беларуси на период до 2025 г.; основные направления и технологии цифровой трансформации в образовании, экономике и государственном управлении; состояние и направления формирования информационного общества (ИТ-государства), развития информатизации (цифровой трансформации).

В докладах будут обсуждаться также вопросы научно-методического, информационного, технологического и правового обеспечения цифровой трансформации; проектирования и внедрения автоматизированных систем НТИ; корпоративных автоматизированных библиотечно-информационных систем и технологий, публикационной активности; психологические аспекты в системах НТИ; социальные аспекты цифровизации экономики и общества.

В работе конференции примут участие ученые и специалисты 52 организаций из Беларуси, России, Украины и Азербайджана (более 90 докладов), из них 3 академика, 2 члена-корреспондента, 13 докторов наук и 53 кандидата наук. В рамках конференции будет организована выставка научных разработок.
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