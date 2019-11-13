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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,9%
17:52 13.11.2019
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минску в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 101,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в том числе цены на инвестиционные товары в октябре выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем и на 2,5% по сравнению с декабрем 2018 г., промежуточные товары – на 0,03% и 2,5% соответственно. Индекс цен на потребительские товары в октябре составил 99,9% по сравнению с сентябрем и 101,5% - с декабрем 2018 г.
Цены на продукцию производственно-технического назначения в октябре выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем и на 2,5% по сравнению с декабрем 2018 г.
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