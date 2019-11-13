Министерство здравоохранения Беларуси с 12 ноября по 22 ноября проводит онлайн-опрос по изучению степени удовлетворенности пациентов системой обращения электронных рецептов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, ответить на вопросы анкеты можно здесь.