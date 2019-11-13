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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ИЗУЧАЕТ СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЦЕПТАМИ
17:38 13.11.2019
Министерство здравоохранения Беларуси с 12 ноября по 22 ноября проводит онлайн-опрос по изучению степени удовлетворенности пациентов системой обращения электронных рецептов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, ответить на вопросы анкеты можно здесь.
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