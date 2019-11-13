Минская региональная таможня администрирует более 65% объемов таможенного оформления импорта в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, за 10 месяцев текущего года количество субъектов хозяйствования, осуществляющих декларирование товаров в Минской региональной таможне, увеличилось на 10% в сравнении с таким же периодом 2018 года и составило более 21 тыс. Такие результаты свидетельствуют о благоприятных условиях для работы бизнес-сообщества в Минском регионе, которое выражается в упрощении таможенных формальностей и ускорении совершения таможенных операций.

За период январь-октябрь 2019 года в таможне зарегистрировано более 488 тыс. деклараций на товары. Прирост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 23%. При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 11%, а стоимость импорта – на 28%.

Каждый день более 40 тыс. тонн экспортных грузов, стоимостью более $16 млн, и 11 тыс. тонн товаров, ввозимых в страну, на сумму $36 млн, проходят таможенное оформление в МРТ.

Сумма таможенных платежей, начисленных в бюджет одним сотрудником Минской региональной таможни за месяц, составляет в среднем около 590 тыс. рублей.

В таможне 81% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более чем 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составляет 76%.