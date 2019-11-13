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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 23%
16:56 13.11.2019
Минская региональная таможня администрирует более 65% объемов таможенного оформления импорта в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, за 10 месяцев текущего года количество субъектов хозяйствования, осуществляющих декларирование товаров в Минской региональной таможне, увеличилось на 10% в сравнении с таким же периодом 2018 года и составило более 21 тыс. Такие результаты свидетельствуют о благоприятных условиях для работы бизнес-сообщества в Минском регионе, которое выражается в упрощении таможенных формальностей и ускорении совершения таможенных операций.
За период январь-октябрь 2019 года в таможне зарегистрировано более 488 тыс. деклараций на товары. Прирост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 23%. При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 11%, а стоимость импорта – на 28%.
Каждый день более 40 тыс. тонн экспортных грузов, стоимостью более $16 млн, и 11 тыс. тонн товаров, ввозимых в страну, на сумму $36 млн, проходят таможенное оформление в МРТ.
Сумма таможенных платежей, начисленных в бюджет одним сотрудником Минской региональной таможни за месяц, составляет в среднем около 590 тыс. рублей.
В таможне 81% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более чем 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составляет 76%.
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