ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОВЕДЕТ 15 НОЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СМОРГОНИ

16:42 13.11.2019 Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 15 ноября проведет выездной прием граждан в Сморгони. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, задать вопросы можно с 11.00 до 12.00 в Сморгонском райисполкоме (ул. Ленина, 5, каб. 415).