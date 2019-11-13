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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОВЕДЕТ 15 НОЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СМОРГОНИ
16:42 13.11.2019
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 15 ноября проведет выездной прием граждан в Сморгони.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, задать вопросы можно с 11.00 до 12.00 в Сморгонском райисполкоме (ул. Ленина, 5, каб. 415).
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