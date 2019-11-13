Гомельский филиал РУП «Белтелеком» организовал сеть Wi-Fi и установил интерактивное телевидение ZALA в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Пралеска».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь интернет есть практически в любой точке санаторной зоны: в жилых корпусах, клубе-столовой и комнатах отдыха установлено 12 точек Wi-Fi. Отдыхающие могут пообщаться с родителями, найти нужные учебные материалы, посмотреть мультфильмы и фильмы онлайн и т.д.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в списке доступных сетей найти сеть PRALESKA FREE WiFi и подключиться к ней, перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by, в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона, ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».

Доступ в интернет по технологии Wi-Fi доступен с любого устройства в любое время в течение 7 суток. Через 7 дней необходимо заново пройти регистрацию (пункты 1-4).

В комнатах отдыха к 14 телевизорам также подключено интерактивное телевидение ZALA, в том числе с дополнительными тематическими пакетами «Познавательный» и «Детский».