ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА ЕЛЬСКОГО И ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНОВ

16:20 13.11.2019 Комитет государственного контроля Гомельской области с 13 ноября по 20 декабря 2019 года проведет мониторинг объектов торговли и общественного питания Ельского и Лельчицкого районов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, цель мониторинга - оценка принимаемых в области мер по выполнению поручений в части повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности и качества продукции, защиты интересов потребителей.