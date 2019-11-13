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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА ЕЛЬСКОГО И ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНОВ
16:20 13.11.2019
Комитет государственного контроля Гомельской области с 13 ноября по 20 декабря 2019 года проведет мониторинг объектов торговли и общественного питания Ельского и Лельчицкого районов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, цель мониторинга - оценка принимаемых в области мер по выполнению поручений в части повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности и качества продукции, защиты интересов потребителей.
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