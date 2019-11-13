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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ АПК БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 4,1%
15:52 13.11.2019
За январь-сентябрь 2019 г. экспорт продукции агропромышленного комплекса организациями Беларуси составил 4 млрд долларов США. Такую цифру озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько 12 ноября на открытии 25-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «Продэкспо-2019».
По его словам, это на 4,1% больше к аналогичному периоду 2018 года.
«Но, несмотря на достигнутые успехи, нам нельзя останавливаться, необходимо двигаться вперед, непрерывно совершенствовать и оптимизировать структуру производства с учетом мировых тенденций, логистики, научных достижений в производстве продовольственной продукции», – сказал А. Хотько.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках выставки прошел деловой форум «Пищевая промышленность Республики Беларусь в условиях углубления интеграционных процессов», в котором приняли участие представители органов государственного управления, общественных организаций, руководители предприятий и успешные предприниматели.
На форуме рассмотрены такие темы, как экспортные возможности пищевой промышленности Беларуси на рынках стран ЕАЭС и ЕС, инновационные подходы в производстве пищевой продукции, экологический подход к рынку упаковки, производство мяса птицы в Беларуси.
Выставка «Продэкспо-2019» проходит в Минске с 12 по 15 ноября. На ней представлены около 200 крупнейших производителей и торговых представителей Беларуси, России, Украины, Казахстана и Европейского союза. Основной задачей проведения выставки «Продэкспо» является налаживание коммуникаций между производителями и оптовыми покупателями продовольственных товаров и торгового оборудования.
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