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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ЗА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ
15:04 13.11.2019

Белорусская железная дорога с 6 по 10 ноября перевезла в поездах с нумерованными местами более 290 тысяч пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также более 754 тысячи пассажиров воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

Поездами межрегиональных линий эконом и бизнес-класса отправились в поездку почти 174 тыс. пассажиров, а поездами региональных линий бизнес-класса – 23 тыс. пассажиров. Билеты на поезда международных линий приобрели 94 тыс. пассажиров, среди них почти 26 тыс. граждан совершили в праздничные дни путешествия в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь, 7 тыс. человек – в сообщении Беларусь-Украина-Беларусь и более 3,5 тыс. пассажиров – в сообщении Беларусь-Литва-Беларусь.
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