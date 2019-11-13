|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ
15:04 13.11.2019
Белорусская железная дорога с 6 по 10 ноября перевезла в поездах с нумерованными местами более 290 тысяч пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также более 754 тысячи пассажиров воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий.
Поездами межрегиональных линий эконом и бизнес-класса отправились в поездку почти 174 тыс. пассажиров, а поездами региональных линий бизнес-класса – 23 тыс. пассажиров. Билеты на поезда международных линий приобрели 94 тыс. пассажиров, среди них почти 26 тыс. граждан совершили в праздничные дни путешествия в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь, 7 тыс. человек – в сообщении Беларусь-Украина-Беларусь и более 3,5 тыс. пассажиров – в сообщении Беларусь-Литва-Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
Курсы в банках
на 13.11.2019
Конвертация в банках
на 13.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте