Белорусская железная дорога с 6 по 10 ноября перевезла в поездах с нумерованными местами более 290 тысяч пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также более 754 тысячи пассажиров воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

Поездами межрегиональных линий эконом и бизнес-класса отправились в поездку почти 174 тыс. пассажиров, а поездами региональных линий бизнес-класса – 23 тыс. пассажиров. Билеты на поезда международных линий приобрели 94 тыс. пассажиров, среди них почти 26 тыс. граждан совершили в праздничные дни путешествия в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь, 7 тыс. человек – в сообщении Беларусь-Украина-Беларусь и более 3,5 тыс. пассажиров – в сообщении Беларусь-Литва-Беларусь.