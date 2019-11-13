ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ДРОГИЧИНЕ

14:56 13.11.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Брестской области Вадим Шевчук проведет 22 ноября выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Дрогичине. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 в управлении по работе с плательщиками по Дрогичинскому району инспекции МНС по Березовскому району (ул. Ленина, 151, каб. 5).