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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ДРОГИЧИНЕ
14:56 13.11.2019
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Брестской области Вадим Шевчук проведет 22 ноября выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Дрогичине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 в управлении по работе с плательщиками по Дрогичинскому району инспекции МНС по Березовскому району (ул. Ленина, 151, каб. 5).
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