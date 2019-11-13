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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРГЕЙ РУМАС: УХОД ОТ БАРЬЕРОВ И ИЗБЫТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
14:41 13.11.2019

Уход от барьеров и избыточного регулирования будут приоритетами готовящейся в Беларуси программы развития конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на международной конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках».

«Самый важный документ для развития конкуренции, разработку которого мы заканчиваем, – это программа развития конкуренции на среднесрочный период. Это задача одновременно и очень сложная, и очень важная для нас», – сказал Сергей Румас, которого цитирует сайт правительства.

Он отметил, что государственная политика в сфере конкуренции должна включать два основных направления. Первое – открытие рынков и снижение доли государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности. Эти процессы должны сопровождаться соответствующим снижением барьеров для бизнеса. Второе – защита основ и принципов конкуренции государственными органами всех уровней, адвокатирование конкуренции в стране.

«Данная программа будет определять приоритеты и основные направления развития конкурентной политики в стране. Среди них – общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка», – сказал премьер-министр.

Сергей Румас отметил, что сегодня и развитые, и развивающиеся страны в качестве одного из приоритетов видят защиту и развитие конкуренции, и Беларусь не является исключением. Он напомнил, что три года назад в стране создано Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Это стало позитивным сигналом для инвесторов и бизнеса. "Развитие конкуренции начали рассматривать как вектор государственной политики и одновременно осознанную необходимость, а антимонопольный орган стал одним из ключевых инструментов рыночного регулирования и контроля», – сказал премьер-министр.

В 2018 году в новой редакции был принят закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. При активном участии МАРТ разработан ряд нормативных актов для либерализации условий ведения бизнеса, в том числе созданы дополнительные возможности для развития торговли на селе. Активно совершенствуется законодательство в сфере госзакупок. Сегодня МАРТ работает над изменением закона о государственном регулировании торговли, а также над проектом указа о противодействии монополизации в области торговли.
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