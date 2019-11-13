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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 90% ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛИ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
14:08 13.11.2019

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 ноября 2019 года, составило 2309 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2096 дел (91% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 35,5% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (819 дел).

На 1 ноября в производстве экономических судов Беларуси числится 213 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации).

Так, экономическим судом Брестской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Пинский завод искусственных кож».

Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного строительного предприятия «Городская ПМК-51».

Кроме того, экономическим судом Минска возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Проминвест».

В отчетном периоде экономическим судом Брестской области завершены ликвидационные производства в отношении ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ», ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак».

В октябре 2019 года экономическим судом Витебской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Сенненского района имени Горовца.

Экономическим судом Гомельской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Мозырьдрев».
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