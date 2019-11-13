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ЭКОНОМИКА РБ


ОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСХОЗАХ БЕЛАРУСИ УМЕНЬШИЛИСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 600 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ
13:44 13.11.2019

Остатки древесины в лесхозах относительно апреля уменьшились более чем на 600 тысяч кубометров. О этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в интервью газете SB.BY.

По данным на начало октября, общий «запас» низкокачественного сырья составил 2,37 млн кубометров.

«Мы сейчас работаем над верстанием балансов сырья на 2020 год: есть четкое понимание того, что остатки будут снижаться. Во-первых, переработка внутри страны набирает обороты. Во-вторых, мы входим в отопительный сезон — идет активная заготовка дров. А в остатках преимущественно именно дровяная древесина», - описал положение дел Виталий Дрожжа.

По его словам, на руку и то, что фиксируется в два и более раз снижение площади усыхающих лесов — благодаря системной работе лесхозов, направленной на выявление и своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

«Если погода нам поможет и не будет аномальной зимы или сухой весны, как и других сюрпризов в виде буреломов, например, то остатков по умолчанию станет меньше. Еще каких-то полгода, и они будут минимальны. Сыграют свою роль и новые пеллетные заводы, которые мы запустим в следующем году», - подчеркнул Виталий Дрожжа.
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