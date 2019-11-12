ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 14 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НОВОГРУДКЕ

13:19 13.11.2019 Начальник инспекции МНС по Гродненской области Сергей Бань проведет 14 ноября выездной личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Новогрудке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 11.00 до 13.00 в здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Новогрудскому району (1-й переулок Ленина, 2, каб. 15).