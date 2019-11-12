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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 150 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНО БОЛЕЕ 16,8 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ
13:07 13.11.2019
Налоговые инспекции Брестской области за 10 месяцев текущего года провели мониторинги в отношении 633 субъектов предпринимательской деятельности (СПД), в том числе 300 организаций и 333 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, по результатам проведенных мониторингов 393 СПД направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков).
В ходе мониторингов инспекциями области выявлены факты нарушения порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования, отсутствия платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек, реализация обуви без маркировки контрольными (идентификационными) знаками, привлечения к труду работников, неоформленных в соответствии с требованиями Трудового кодекса Беларуси и, следовательно, ухода от уплаты подоходного налога.
К 153 субъектам хозяйствования, допустивших повторные нарушения, применены меры административной ответственности, сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мониторингов составила 16853,2 рубля.
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