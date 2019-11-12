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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЛОЖИНСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ
12:14 13.11.2019

Воложинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод, повлекшего по неосторожности причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в рамках контроля природоохранного законодательства специалистами были взяты пробы воды из реки Воложинка. Результаты лабораторных исследований показали превышение загрязняющих веществ, что не соответствует установленным требованиям.

По предварительным данным следствия, превышение загрязняющих веществ воды реки обусловлено сбросом неочищенных сточных вод из очистных сооружений, расположенных вблизи деревни Улазовичи Воложинского района.

Согласно предварительной оценке, окружающей среде причинен ущерб в размере более 140 тыс. рублей.

В рамках установления фактических обстоятельств произошедшего допрашиваются работники, должностные лица обслуживающих организаций, изымается соответствующая документация, проводятся иные процессуальные действия.
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