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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛА В 9,2 РАЗА
11:45 13.11.2019

Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за январь-сентябрь 2019 года превысила 244 млн рублей, что в 9,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, в январе-сентябре текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» произвели продукции на 2,1 млрд рублей, что на 15% больше к уровню 2018 года. За три квартала было создано свыше 570 новых рабочих мест и сегодня общая численность сотрудников резидентов СЭЗ «Гродноинвест» достигла отметки в 19 тыс. человек.

На 13% выросла выработка продукции на 1 работающего. По этому показателю СЭЗ «Гродноинвест» лидирует среди СЭЗ республики. Более 65% всей произведенной продукции экспортировано в 72 страны, темп роста экспорта составил 108%. За 9 месяцев нынешнего года резиденты СЭЗ привлекли 223 млн долларов США иностранных инвестиций из 19 стран.

Недавно администрация СЭЗ «Гродноинвест» подготовила видеопрезентацию инвестиционного и промышленного потенциала Гродненской области, в которой демонстрируются индустриальные площадки СЭЗ в Гродно, Лиде, Сморгони, действующие производства СЭЗ в текстильной, машиностроительной, пищевой, мебельной, химической и иных отраслях.
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