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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ AGRITECHNICA-2019 В ГАННОВЕРЕ
11:20 13.11.2019

ООО «Торговый дом «АМКОДОР-Агро» принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке Agritechnica-2019, которая проходит 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», на стенде предприятия представлены машины для очистки и сортировки зерна: сепаратор зерна универсальный «Мега 15-5/2»; очиститель зерна сетчатый «ОЗС-100»; сепаратор воздушно-решетный «СВР-15».

Выставка Agritechnica 2019 – крупнейший в мире смотр последних достижений в области сельскохозяйственного машиностроения, и именно здесь определяются основные тенденции развития мирового агропромышленного комплекса.

В нынешнем году в Ганновере представляют свою продукцию 2803 экспонента, а ожидаемое количество посетителей превысит 450 тысяч человек, более 100 тысяч из которых – зарубежные специалисты в области сельскохозяйственного производства и машиностроительной отрасли.
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