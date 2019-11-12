ЭКОНОМИКА РБ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ AGRITECHNICA-2019 В ГАННОВЕРЕ

11:20 13.11.2019 ООО «Торговый дом «АМКОДОР-Агро» принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке Agritechnica-2019, которая проходит 10-16 ноября в Ганновере (Германия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», на стенде предприятия представлены машины для очистки и сортировки зерна: сепаратор зерна универсальный «Мега 15-5/2»; очиститель зерна сетчатый «ОЗС-100»; сепаратор воздушно-решетный «СВР-15». Выставка Agritechnica 2019 – крупнейший в мире смотр последних достижений в области сельскохозяйственного машиностроения, и именно здесь определяются основные тенденции развития мирового агропромышленного комплекса. В нынешнем году в Ганновере представляют свою продукцию 2803 экспонента, а ожидаемое количество посетителей превысит 450 тысяч человек, более 100 тысяч из которых – зарубежные специалисты в области сельскохозяйственного производства и машиностроительной отрасли.