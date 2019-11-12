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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДЭКСПО-2019» СТАЛА ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ВЕДУЩИХ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
11:11 13.11.2019

Сегодня «ПРОДЭКСПО-2019» стала эффективной площадкой для презентации достижений ведущих белорусских производителей продовольствия, демонстрации новинок, обсуждения перспектив дальнейшего развития рынка пищевой промышленности. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник во время открытия 25-й Международной специализированной оптовой выставки «ПРОДЭКСПО-2019».

«Агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов белорусской экономики, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции и является лидером в СНГ по производству на душу населения картофеля (618 кг), мяса (129 кг), молока (775 кг). Занимает пятое место в СНГ по производству зерна (649 кг), четвертое место по производству овощей (184 кг)», – подчеркнул Владимир Дворник.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Беларусь занимает четвертую позицию в мировом экспорте молочной продукции, входит в десятку стран по экспорту мясной продукции. За 9 месяцев 2019 года экспорт белорусского продовольствия увеличился более чем на 4% и приблизился к 4 млрд долларов США.

«Наши продукты питания поставляются в 94 страны мира. Активно осваивается азиатский рынок, наращиваются поставки в страны Европейского союза. Убежден, что выставка станет импульсом для развития новых производственных направлений, будет способствовать укреплению позиций отечественных производителей продуктов питания на внешних рынках и насыщению белорусского рынка востребованной продукцией высочайшего качества, позволит сформировать задел для каждого из участников в виде контрактов», – отметил Владимир Дворник.
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