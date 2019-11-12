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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 14 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
10:42 13.11.2019
Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Кишко проведет 14 ноября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-26-04.
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