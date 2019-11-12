В Минске прошел Международный Марафон успешных практик по работе с молодежью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, специалистов в сфере организации работы с молодежью принимал Республиканский институт высшей школы. Для участия в марафоне были приглашены представители предприятий, учреждений образования, лидеры и активисты молодежных и детских общественных объединений, некоммерческих организаций, сотрудники региональных государственных органов, осуществляющие государственное регулирование и управление в сфере молодежной политики. Цель мероприятия - распространение успешных практик в работе с молодежью, обмен опытом и обсуждение перспектив сотрудничества с коллегами.

Нынешний марафон – третий по счету. Он собрал более 100 участников со всей Беларуси. Также в его работе приняли участие специалисты в области организации работы с молодежью из стран СНГ, стажировка которых в эти дни проходит в РИВШ. Ключевой частью Марафона стали презентации проектов участников и состоявшийся обмен компетенциями в области работы с молодежью на тематических площадках. В этом году тематика площадок была обозначена в соответствии со стратегическими приоритетами развития государственной молодежной политики: образование, труд, здоровье, семья, общественное участие, досуг и творчество, безопасность.

В ходе работы площадок были представлены проекты, направленные на работу с различными категориями молодежи: учащимися школ, студентами и аспирантами, рабочей молодежью, детьми с особенностями развития и ограниченными возможностями, подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Кроме того, ряд проектов предполагает активное вовлечение в работу с молодежью родителей и педагогов, представителей местного сообщества и бизнеса. Презентованные проекты варьировались по масштабу реализации – от местных до международных, а также по характеру – от одиночных акций и проектов до длительных серий мероприятий.

На площадке «Образование и труд» участники обсуждали развитие дополнительного образования, краеведческой работы, формирование у молодежи актуальных компетенций. Проекты, представленные по тематике «Общественное участие. Безопасность», были связаны с развитием инновационной деятельности, поддержкой социализации и интеграции молодых людей, повышением социальной ответственности молодежи, подготовкой лидеров.

Презентации площадки «Здоровье. Семья. Досуг и творчество» были посвящены таким направлениям, как поддержка волонтерского движения и культурного обмена со сверстниками из других стран, популяризация здорового образа жизни и формирование нравственных ценностей.

К работе всех площадок присоединились участники стажировки для специалистов по работе с молодежью из стран-участниц СНГ. Гости приняли участие в работе тематических площадок по всем направлениям, в обсуждении проектов белорусских коллег, а также презентовали результаты собственного опыта работы с молодежью. На подведении итогов были сформулированы предложения для проведения Марафона-2020.