В Беларуси продали на экспорт более 320 тысяч кубометров низкокачественной древесины. Об этом в интервью корреспонденту газете SB.BY рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

«Признаюсь, у нас были определенные опасения в части того, сумеем ли мы отгрузить все в этом году: мы вышли на торги в середине года, когда основные наши покупатели законтрактовались. Но сейчас кто-то докупает сырье, кто-то увеличивает объемы переработки, у отдельных партнеров идет расчистка складов — движение есть. Мы проводим достаточно серьезную работу с нашими покупателями и видим, что в ближайшей перспективе сможем продать около 350-400 тысяч кубометров древесины», - отметил министр.

Он обратил внимание: законтрактованное в этом году сырье можно будет отгружать до конца первого квартала следующего года. Понимание со стороны Комитета госконтроля есть.

Напомним, из-за дисбаланса в спросе и предложении древесного сырья в начале весны образовалось 2,9 млн кубометров невостребованных остатков. Чтобы отрегулировать ситуацию, Александр Лукашенеко разрешил экспортировать 900 тысяч кубометров низкокачественной древесины. Из этого объема 800 тысяч кубометров предстоит реализовать лесхозам, еще 100 тысяч кубометров — организациям Управления делами президента.