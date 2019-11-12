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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПЕРВЫМ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 13 НОЯБРЯ
09:35 13.11.2019
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Марина Живица проведет 13 ноября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону 293-87-01.
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