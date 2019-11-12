ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПЕРВЫМ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 13 НОЯБРЯ

09:35 13.11.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Марина Живица проведет 13 ноября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону 293-87-01.