Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 104,2%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1% и 102,3% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,6%, потребительские товары – 100,1% и 102,4% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 102%, с декабрем 2018 г. – 106,4%, в том числе в растениеводстве – 103,5% и 113,1% соответственно, животноводстве – 101,5% и 104,5% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 98,7%, с декабрем 2018 г. – 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,1% и 112,2% соответственно, машины и оборудование – 99,4% и 92,1%, прочие работы и затраты – 93,6% и 110,2% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 99,8%, с декабрем 2018 г. – 107,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.