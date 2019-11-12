Индекс цен на продовольственные товары по Минску в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100,8%, с декабрем 2018 г. – 103,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, цены на непродовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,3%, с декабрем 2018 г. – на 5%.

Индекс цен на услуги в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100,4%, с декабрем 2018 г. – 106%.