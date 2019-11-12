ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 13 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

17:18 12.11.2019 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Сергей Бань проведет 13 ноября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-01.