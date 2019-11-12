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ЭКОНОМИКА РБ


МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
16:35 12.11.2019

Минский горисполком приглашает к участию в конкурсе на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по междугородным межобластным маршрутам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это касается следующих маршрутов:

№7605 «Минск – Климовичи»;

№7604-Э «Минск – Могилев»;

№7206 «Минск – Поставы (ч/з Молодечно, Вилейку)»;

№7301 «Минск – Брагин»;

№7402-Э «Минск – Лида»;

№7402-Т «Минск – Лида»;

№7403-Э «Минск – Любча»;

№7403-Т «Минск – Любча»;

№7404-С «Минск – Новогрудок (ч/з Столбцы)»;

№7405 «Минск – сан. «Радон»»;

№7205-С «Минск – Новополоцк»;

№7204-С «Минск – Витебск (ч/з Плещеницы, Бегомль, Лепель, Бешенковичи)»;

№7604-Т «Минск – Могилев».

Подать конкурсные предложения в запечатанных конвертах можно в срок по 22 ноября 2019 г. (включительно) до 13.00 в ГП «Столичный транспорт и связь» (организатор конкурса) по адресу: 220005, Минск, пр. Машерова, 3, каб. 217.

Вскрытие конвертов – 27 ноября 2019 г. в 10.00.

Осмотр транспортных средств – 28 ноября 2019 г.

Оценка конкурсных предложений и оформление решений конкурсной комиссии – 29 ноября 2019 г. в 10.00 (пр. Машерова, 3, каб. 222).
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