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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
16:35 12.11.2019
Минский горисполком приглашает к участию в конкурсе на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по междугородным межобластным маршрутам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это касается следующих маршрутов:
№7605 «Минск – Климовичи»;
№7604-Э «Минск – Могилев»;
№7206 «Минск – Поставы (ч/з Молодечно, Вилейку)»;
№7301 «Минск – Брагин»;
№7402-Э «Минск – Лида»;
№7402-Т «Минск – Лида»;
№7403-Э «Минск – Любча»;
№7403-Т «Минск – Любча»;
№7404-С «Минск – Новогрудок (ч/з Столбцы)»;
№7405 «Минск – сан. «Радон»»;
№7205-С «Минск – Новополоцк»;
№7204-С «Минск – Витебск (ч/з Плещеницы, Бегомль, Лепель, Бешенковичи)»;
№7604-Т «Минск – Могилев».
Подать конкурсные предложения в запечатанных конвертах можно в срок по 22 ноября 2019 г. (включительно) до 13.00 в ГП «Столичный транспорт и связь» (организатор конкурса) по адресу: 220005, Минск, пр. Машерова, 3, каб. 217.
Вскрытие конвертов – 27 ноября 2019 г. в 10.00.
Осмотр транспортных средств – 28 ноября 2019 г.
Оценка конкурсных предложений и оформление решений конкурсной комиссии – 29 ноября 2019 г. в 10.00 (пр. Машерова, 3, каб. 222).
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